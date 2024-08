Sant’Agata Militello, i familiari di Carlo Carcione chiedono indagini approfondite sull’incidente mortale

Sarà formalmente conferito tra lunedì e martedì della prossima settimana l’incarico medico legale da parte della Procura della Repubblica di Patti per far luce sul decesso del 55enne operaio di Sant’Agata Militello Carlo Carcione, morto giovedì per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 113 a Capo d’Orlando. Per l’uomo, lo ricordiamo, di rientro in direzione Sant’Agata dal luogo presso cui aveva svolto il proprio lavoro con un mezzo di servizio, è stato purtroppo mortale l’impatto tra il pickup di cui era alla guida ed un pulmino che viaggiava in senso opposto, direzione Messina.

Un incidente all’apparenza senza conseguenze particolarmente gravi, con gli occupanti del minivan sostanzialmente illesi o con qualche lieve contusione, ma che si è rivelato tragico per il 55enne, giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello con l’ambulanza del 118 e deceduto poco dopo negli stessi frangenti in cui i sanitari avevano predisposto l’esecuzione di alcuni esami diagnostici di radiologia. A rivelarsi fatale per l’uomo in particolare potrebbero essere stati i traumi riportati alla regione addominale, a quanto pare in particolare con il danneggiamento della milza.