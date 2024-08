Messina, sorpreso mentre cedeva due dosi di crack: 25enne arrestato

Nella scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro congiuntamente ai militari del Nucleo Radiomobile, durante l’espletamento di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 25enne messinese già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che era monitorato dai militari dell’Arma, che avevano iniziato a seguire i suoi movimenti, è stato sorpreso mentre cedeva due dosi di sostanza stupefacente del tipo “Crack” rispettivamente di grammi 0,4 e di grammi 0,5 ad altre due persone. Durante le operazioni i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 540 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa di spaccio.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. Il giovane, invece, è stato portato in caserma, laddove è stato formalizzato il suo arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i due soggetti che stavano acquistando la droga sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti.