Coltivavano cannabis nel terreno di proprietà, arrestata coppia di coniugi a Naso

Il 27 agosti scorso i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno arrestato una coppia di coniugi, responsabili del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, nel terreno di proprietà a Naso.

Insospettiti da un forte odore di marijuana, i carabinieri hanno accertato che i due avevano realizzato, nei pressi di un pollaio ed all’interno di una piccola serra, una piantagione di circa 10 piante di marijuana, di notevoli dimensioni in larghezza e altezza, pronte per essere raccolte. Gli arrestati, inoltre, avevano costruito un capanno in legno in cui venivano tenute in essiccazione delle altre piante.

Nel corso della perquisizione sono state trovate due latte contenenti semi di marijuana, un bilancino di precisione e ulteriori pezzi di hashish del peso complessivo di 10 grammi; le sostanze sono state sequestrate e inviate al Ris di Messina per gli accertamenti quantitativi e qualitativi.

Gli arrestati, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Il Gip del Tribunale di Patti, dopo aver convalidato gli arresti, si è riservato la decisione sulla eventuale misura cautelare da applicare.