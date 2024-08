Acqua, Ponte e cantieri, confronto serrato a Messina. Webuild pronta ad assumere oltre 5mila lavoratori

C’è chi vorrebbe che Webuild, e il Consorzio incaricato di progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto, facesse tutto quello che non è stato fatto per decenni e decenni in questa città. E c’è chi, invece, imputa al Ponte sullo Stretto, o meglio al suo “fantasma”, la colpa di tutto ciò che non va, dei disagi e delle varie emergenze. E se ne è avuta conferma ieri, durante la seduta della Commissione Ponte di Palazzo Zanca, presieduta dall’avv. Pippo Trischitta, nel corso di un dibattito che si è incentrato soprattutto sulla questione cantieri del Ponte-crisi idrica, presente il componente del Cda dell’Amam, Adriano Grassi. Come conciliare gli imponenti lavori previsti, per il collegamento stabile e per tutte le altre opere connesse, con l’attuale emergenza acqua, che rischia di aggravarsi nei prossimi anni, se il fenomeno della siccità dovesse diventare ancor più drammatico di quello che è oggi?

La “Stretto di Messina”, come più volte ha precisato l’amministratore delegato Pietro Ciucci, sull’argomento è stata chiara: «Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico i cantieri saranno del tutto autosufficienti, senza gravare in alcun modo sulle risorse a disposizione della cittadinanza. La “Stretto di Messina”, con il Contraente generale, ha studiato diversi sistemi di approvvigionamento: realizzazione di pozzi, dissalatori, riuso di acque industriali. La soluzione adottata sarà ovviamente concordata con le autorità e consentirà non solo di coprire efficacemente il fabbisogno dei cantieri, ma anche di garantire un surplus idrico a beneficio della collettività. Le opere realizzate, a fine lavori, saranno patrimonio del territorio». Dichiarazioni che troveranno riscontro nel progetto del “sistema Ponte”, una volta che supererà lo scoglio della Valutazione d’impatto ambientale e verrà esitato favorevolmente dal Cipess, il Comitato interministeriale che avrà l’ultima parola sulla grande infrastruttura voluta dal Governo.