Scontro tra auto e minivan a Capo d'Orlando, muore operaio 55enne di Sant’Agata Militello

Un 55 enne operaio residente a Sant’Agata Militello, C.C, è deceduto in serata all’ospedale santagaese per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS113 in territorio di Capo d’Orlando. A scontrarsi all’altezza di una curva, un minivan che procedeva in direzione Messina ed un pick up che procedeva in direzione opposta. All’apparenza l’incidente non sembrava particolarmente grave con il conducente del pickup che è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, dove poi purtroppo è deceduto a seguito dei traumi interni riportati. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, la Polizia locale e le squadre di pronto intervento dell’Anas.