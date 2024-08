Messina, tentano il furto in un negozio mandando in frantumi la vetrina

Un altro commerciante di Messina finisce nel mirino degli “spaccavetrine”. Continua l’ondata di furti e intrusioni ai danni di negozi del centro cittadino. Questa volta è stato preso di mira il negozio “Eureka”, di viale della Libertà all’altezza dell’ingresso principale dell’ex fiera. I ladri, dopo aver mandato in frantumi la vetrina, non sono riusciti a portare via nulla ma, il danno per il commerciante, è stato comunque enorme. L’allarme è scattato la notte tra il 22 e il 23 agosto scorso. Ignoti, approfittando del buio, hanno spaccato la vetrina della nota rivendita di mobili e arredamento per l’ufficio. Probabilmente hanno scagliato una grossa pietra riuscendo ad aprirsi un varco nella parte bassa della porta a vetri. Si sono quindi introdotti nel negozio rovistando nei cassetti delle scrivanie, probabilmente alla ricerca di denaro in contanti o del registratore di cassa. Durante l’irruzione hanno anche danneggiato lo schermo di un computer. Un raid che molto probabilmente è durato pochi minuti, alla fine i malviventi sono andati via a mani vuote. Dal negozio, infatti, non sarebbe stato portato via nulla. A notare la vetrina sfondata è stato un passante che ha immediatamente avvisato il proprietario che si è precipitato su posto trascorrendo il resto della notte nel negozio. Pur non essendo stato rubato nulla, per il commerciante il danno è stato comunque notevole avendo dovuto affrontare le spese per ripristinare la porta a vetri e mettere in sicurezza il negozio. Ancora non è chiaro se ad agire sono state una o più persone. I malviventi avrebbero anche spaccato la vetrina di un negozio di fotografie che si trova nelle vicinanze. In ogni caso non hanno avuto nessun problema a prendere di mira attività che si trovano sul viale della Libertà, una strada centralissima che nelle ultime settimane è stata battuta, di giorno e di notte da migliaia di automobilisti per il controesodo. Sembra che in quei giorni fosse stato chiuso un tratto di strada per alcune ore. Di fronte c’è poi la Passeggiata a mare che è molto frequentata anche fino a tarda sera. Spesso ci sono famiglie con bambini che si attardano per godere di un po’ di fresco e proprio all’altezza del negozio c’è l’attraversamento pedonale