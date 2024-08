I tifosi in protesta ribadiscono: «Via Sciotto, cedete il Messina»

I club organizzati del Messina, ma non solo, si sono ritrovati ieri davanti al Municipio per chiedere ancora una volta la cessione della società. Striscioni e cori emblematici contro la proprietà, invitata a passare la mano. Non sembra avere sortito effetti l'invito a una “tregua” lanciato nelle scorse ore dal presidente Pietro Sciotto. “Non un passo indietro contro chi deride e calpesta la nostra passione e il nome della nostra città”, è lo slogan scelto dai gruppi della Curva Sud, che già contro il Potenza hanno disertato lo stadio “Franco Scoglio” mentre saranno presenti in trasferta a Cerignola. Rispetto all’evento “gemello” dello scorso 24 luglio, alla “sbandierata” di ieri pomeriggio, non è seguito alcun incontro con le istituzioni di Palazzo Zanca. Nessun confronto con il primo cittadino Federico Basile, né con l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro. anche perché la sostanza è stata discussa già qualche settimana fa e non sembrano esserci state novità. Anzi, rispetto agli ultimi comunicati, nella nota di martedì inviata da Pietro Sciotto, non compare più alcun riferimento alla trattativa “riservata” a cui si è fatto riferimento per tutto il periodo estivo, che peraltro è divenuta pretesto per limitare gli investimenti e rinviare alcune scelte importanti. Con il risultato che, ad esempio, non è stato scelto un direttore generale che possa occuparsi pienamente degli aspetti logistici e rappresentativi, così come nuovamente si sta “improvvisando” nell’allestimento del settore giovanile, cercando solo di essere presenti nelle categorie nazionali per onor di firma (e anche per non perdere i benefici del “minutaggio”), ma non risulta alcuna linea strategica e programmatica. Tutto ciò che buona parte della tifoseria si è anche stancata di chiedere, motivo per cui l’intenzione sembra quella di proseguire la “linea dura”, con la presenza solo in trasferta.