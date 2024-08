Taormina, operata pochi giorni dopo la nascita: ecco l’ennesimo “miracolo” del Ccpm

Una bimba che avrà un futuro sereno, una famiglia che la crescerà con maggiore tranquillità e uno staff medico che, ancora una volta, dimostra le proprie competenze e l’alta professionalità dei suoi componenti.

Sono i protagonisti di una storia di buona sanità che arriva dal Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, da mesi al centro del dibattito per il rischio chiusura qualora non dovesse arrivare la tanto attesa deroga al decreto Balduzzi. Una struttura che continua ad essere punto di riferimento per i genitori di Sicilia e Calabria, come i due della provincia tirrenica di Messina che, grazie al Ccpm, hanno superato un momento difficile della loro vita.

«Mia moglie è rimasta incinta di una bimba - ci racconta il papà - e, come per il fratellino ci siamo recati da un professionista di Milazzo per la visita cardiologica, che però è durata più di quanto ci aspettavamo. Questa circostanza ci ha insospettito e al termine il medico ci ha comunicato che nostra figlia sarebbe dovuta nascere a Taormina per la presenza di una malformazione cardiaca. In quel momento ci è cascato il mondo addosso».