Scuolabus per 276 studenti disabili, adesso a Messina è corsa contro il tempo

Tra il malcontento diffuso e il tempo che scorre inesorabilmente, l’ex Provincia ha pubblicato una nuova procedura per l’affidamento del trasporto degli studenti disabili delle scuole superiori di città e provincia. Archiviata la fumata nera del precedente tentativo andato a vuoto, gli uffici dell’Ente di corso Cavour corrono ai ripari quando ormai manca una manciata di giorni al suono della campanella. Lo fanno con un appalto con caratteristiche differenti: innanzitutto cambia la durata, dimezzata da 414 giorni a 207; poi l’importo complessivo, fissato in 2.401.143,70 euro. Sarà premiato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La prima sessione di gara si svolgerà il 7 settembre, quindi a ridosso della ripresa delle attività didattiche. Ed ecco che la Uil e la Uil Fpl Messina tornano ad accendere i riflettori sulla vicenda, mettendo sul banco degli imputati Palazzo dei leoni. «Stiamo assistendo a tentativi di soluzioni tardive e raffazzonate – sottolineano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina –. In tal senso, non intendiamo neanche immaginare che, con un bando di gara che scade il 7 settembre e con l’avvio dell’anno scolastico previsto, in Sicilia, per il 12 settembre, il servizio di trasporto degli studenti disabili possa rischiare di non partire in coincidenza con l’apertura delle scuole. Fra l’altro, per garantirlo, oltre ad organizzare i percorsi è necessario reperire i mezzi attrezzati per i soggetti con disabilità motorie».