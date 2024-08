Rassegna stampa 28-08-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto, l’ex dirigente comunale di Messina Giovanni Caminiti: «Radicale riorganizzazione del territorio»

Asili nido, Messina non copre i 15 posti ogni 100 bambini

Scuolabus per 276 studenti disabili, adesso a Messina è corsa contro il tempo

Cani in custodia e cura, a Messina si pone un argine alla piaga randagismo

Montagne di sabbia, a Messina il paradiso attende

Rogo di Stromboli, la Procura di Barcellona ha chiesto il rinvio a giudizio per sei indagati

Taormina, operata pochi giorni dopo la nascita: ecco l’ennesimo “miracolo” del Ccpm