Messina, Nino Busà non ce l'ha fatta: fatale una caduta dagli scogli. Sgomento nelle comunità di Giampilieri e Scaletta

Antonino Busà, il 61enne di Messina, agente della Polizia locale di Scaletta Zanclea, che da oltre 10 giorni si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico per le gravi ferite riportate a seguito di una accidentale caduta avvenuta in spiaggia, non ce l’ha fatta ed il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio di ieri.

Nino, come affettuosamente veniva chiamato da tutti, nella località jonica era molto conosciuto e prestava servizio alle dipendenze del Comune da alcuni decenni. Era originario di Giampilieri Marina dove viveva con la famiglia.

In seguito alle ferite riportate nella rovinosa scivolata, da alcuni giorni lottava tra la vita e la morte: ed anche se tutti erano fiduciosi che la sua forte fibra potesse fargli superare il difficile momento, nonostante le amorevoli cure dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate e ieri, fra la costernazione dei familiari e degli amici, è avvenuto il decesso.

L’incidente che ha coinvolto Nino Busà si è verificato il 16 agosto scorso sul litorale tirrenico della provincia di Messina dove l’agente della Polizia locale si era recato in compagnia della moglie per far visita ad un parente per trascorrere una giornata in tranquillità e spensieratezza.

La comitiva, dopo aver trascorso alcune ore in riva al mare, ha deciso di fare rientro a casa; e mentre Busà percorreva un tratto di spiaggia sul quale erano presenti numerosi scogli è scivolato andando a sbattere sugli stessi riportando gravi ferite alla testa ed alla schiena. Prontamente soccorso il 61enne è stato trasportato al Policlinico di Messina dove il suo quadro clinico è peggiorato di giorno in giorno.

Nino Busà, che nell’arco della sua attività lavorativa ha sempre dimostrato grande disponibilità verso tutti, aveva un buon rapporto con la gente e la sua tragica e repentina fine ha lasciato sgomenta la comunità scalettese, ancora attonita per la scomparsa di Maria Di Blasi, la biologa scalettese deceduta nei giorni scorsi sempre a seguito di una accidentale caduta.