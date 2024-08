Cani in custodia e cura, a Messina si pone un argine alla piaga randagismo

Palazzo Zanca accelera sull’affidamento del servizio di canile comunale per il periodo di 3 anni. Pubblicata una “procedura aperta”, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e importo a base di gara fissato in 1.576.800 euro. Il valore complessivo dell’appalto ammonta invece a 1.839.600 euro e l’eventuale aggiudicatario si conoscerà dopo il 30 settembre prossimo, data ultima di presentazione delle istanze.

L’iter è seguito dall’assessore con delega al Benessere degli animali Massimiliano Minutoli, mentre responsabile unico del procedimento è Michelangelo Restuccia. Nella relazione tecnica si sottolinea il problema del randagismo sul territorio cittadino, che arreca costante pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone e ha risvolti negativi di carattere igienico-sanitario. Il fenomeno, tra le altre cose, non consente di garantire la cura e il benessere degli animali da affezione, come previsto dalle norme vigenti. Ecco perché l’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile punta sull’attività di prevenzione.