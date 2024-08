Messina Social City: stabilizzazione di 133 dipendenti e nuove opportunità per la comunità

La Messina Social City annuncia con grande soddisfazione la stabilizzazione di 133 dipendenti, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e sviluppo dell’Azienda.

È stato organizzato un incontro dedicato a questo tema per venerdì 30 agosto, alle ore 15, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, cui parteciperanno le autorità cittadine, le organizzazioni sindacali e rappresentanti della comunità.

Negli ultimi cinque anni la Messina Social City ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento per i servizi socio-assistenziali nella città di Messina. Sin dal primo contratto di servizio con il Comune di Messina nel 2019, l’Azienda ha ampliato e diversificato la propria offerta, rispondendo con efficacia alle crescenti esigenze della comunità. L’attuale stabilizzazione del personale rappresenta un tassello fondamentale in questo processo di crescita che mira a garantire continuità e qualità nell’erogazione dei servizi. Il percorso di stabilizzazione avviato dall’Azienda non è solo una risposta alle esigenze contrattuali previste dal CCNL Cooperative Sociali, ma rappresenta anche un riconoscimento del valore professionale e umano dei dipendenti che hanno contribuito in modo significativo al successo della Messina Social City.