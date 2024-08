Caduto dagli scogli a Villafranca, morto al Policlinico di Messina l'agente di polizia locale Antonino Busà

Antonino Busà, il 61 enne agente della Polizia Locale di Scaletta Zanclea che da oltre 10 giorni si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate a seguito di una accidentale caduta avvenuta in spiaggia, non ce l’ha fatta ed il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente che ha coinvolto Nino Busà, originario di Giampilieri Marina, nella zona sud di Messina, dove viveva con la famiglia, si è verificato il 16 agosto scorso sul litorale di Villafranca Tirrena dove il vigile urbano si era recato in compagnia della moglie per far visita ad un congiunto che abita nella località tirrenica. Mentre il vigile percorreva un tratto di spiaggia sulla quale erano presenti numerosi scogli è scivolato andando a sbattere sugli stessi scogli riportando gravi ferite alla testa ed alla schiena.