Rassegna stampa 27-08-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, i rapporti tra Amam e Giardini, "non c’è alcun un contratto" per l'acqua che l’ente jonico non paga

- Messina, dietrofront al Comune: sbloccati 50mila euro per gli arredi scolastici

- Messina,restyling del tram (e del Viale), si accelera

- Messina, vita da cani… abbandonati ma stavolta con lieto fine: le storie di Mitsu, Circe, Lillo e di tanti altri

PONTE STRETTO

- Ponte sullo Stretto, riflettori accesi sulle opere connesse: oggi a Palazzo Zanca riprendono le audizioni

- Festival No Ponte, la lista dei “buoni” e dei “cattivi”: consegnati gli Awards 2024 al termine della manifestazione a Capo Peloro

In provincia

- «Non provate le accuse per Olindo Canali, ex pm di Barcellona », le motivazioni della sentenza d’appello