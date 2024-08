Messina, un'area di Torre Faro nel degrado tra una discarica abusiva e la mancanza di accessi al mare

Torre Faro, una delle perle di Messina, sta affrontando da tempo una situazione allarmante che lascia sconcertati residenti e turisti. Nell'area di Torre Bianca, lungo via Senatore Arena, dal lido Bákxos fino alla fine della strada, non esiste alcun accesso libero al mare. Questo significa che chi non desidera utilizzare i lidi privati si trova escluso dalla possibilità di godere della splendida costa, un bene comune che dovrebbe essere accessibile a tutti.

Il problema, però, non si ferma qui. Come mostrato dalle immagini e dal video che pubblichiamo, subito dopo il lido, una struttura fatiscente e destinata alla demolizione è stata trasformata in discarica abusiva. Questo cumulo di rifiuti, oltre a deturpare un paesaggio di rara bellezza, rappresenta una minaccia concreta per l'ambiente e per la salute pubblica.