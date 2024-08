Messina, scoperto un arsenale clandestino di armi e munizioni: arrestato un uomo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nella città di Messina disposti dal questore Annino Gargano, i poliziotti della squadra mobile, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne messinese per detenzione di armi clandestine, alterate e munizionamento.

A seguito dei controlli effettuati con la collaborazione degli operatori della sezione investigativa del servizio centrale operativo nel Rione Ferrovieri, con diverse ispezioni e perquisizioni domiciliari di abitazioni e cantinati di uno stabile, è stato rinvenuto un piccolo arsenale di armi e munizioni (in particolare un fucile automatico a canne mozze, un revolver con matricola abrasa, una pistola semiautomatica, una doppietta, due fucili ad aria compressa modificati e munizioni di vario calibro in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti) custodito in fondo a un locale appartenente al cinquantenne.

Gli investigatori, pertanto, con il costante coordinamento della locale procura della Repubblica, hanno sequestrato le armi, subito affidate alla Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso, ed arrestato il proprietario della cantina che è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.