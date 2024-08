Messina, la calda estate di successi del coro "Note Colorate": dopo aver aperto il concerto di Ermal Meta sognano il palco con Laura Pausini

Magica, ricca, colorata come le loro voci: per le ragazze e i ragazzi del coro giovanile Note Colorate, quella del 2024 sarà un’estate tutta da ricordare; tra concerti e concorsi, la formazione messinese che ormai ha varcato i confini cittadini, è stata protagonista di grandi successi e soddisfazioni. Unica formazione italiana selezionata nell’ambito del progetto “Palco Aperto”, il 15 agosto scorso Note Colorate ha avuto l’opportunità di aprire il concerto di Ermal Meta, in occasione del “Buona Fortuna” tour. Un’esperienza particolarmente arricchente per i giovani che, già in passato hanno avuto l’opportunità di duettare con solisti e formazioni importanti della musica italiana e non solo come i Neri per Caso, i SeiOttavi e il soprano internazionale Chiara Taigi. Grande soddisfazione anche per i piccoli della sezione di voci bianche “Note Colorate” - realtà che da qualche anno arricchisce la formazione vocale - i quali hanno bissato il successo dello scorso anno al Teatro Antico di Taormina e al Teatro Greco di Tindari, prendendo parte alla lettura scenica dell’opera “Turandot” di Giacomo Puccini; lo spettacolo è stato allestito all’interno del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2024 promosso dal Coro Lirico Siciliano e dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia in partenrship con i canali social di Rai Pubblica Utilità; la performance degli artisti messinesi in erba è stata particolarmente apprezzata, e per questo menzionata, dalla critica nazionale. Nei mesi che hanno preceduto l’estate il coro, amabilmente seguito dal maestro Giovanni Mundo che ne cura la formazione vocale, espressiva ma soprattutto umana, ha partecipato alla 27ma edizione del concorso nazionale per giovani musicisti “Benedetto Albanese” di Caccamo. Sbaragliando tante altre formazioni, il coro Note Colorate si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Cori” e il premio speciale “F. Sunzeri” assegnato a uno dei concorrenti particolarmente meritevoli oltre al concerto premio a Lecce offerto dall’associazione “De Giorgi” di Lizzanello. A questo si aggiunge la partecipazione al quinto concorso nazionale “Nuove voci per Guido” ad Arezzo, dove i ragazzi hanno ottenuto il primo premio nella categoria “cori giovanili” e l’ammissione di diritto al concorso corale nazionale “Guido d’Arezzo” 2025, una delle competizioni canore più importanti del panorama italiano. “Piccoli grandi traguardi che riempiono il cuore perché sono espressione della nostra mission: emozionare cantando, condividendo messaggi di bellezza e speranza”. E’ questa dunque l’arte che incanta, quella semplice ma vera che da sempre unisce quei bimbi diventati giovani che adesso guidano le nuove piccole leve proseguendo un ciclo vitale di grande valore. Fra i tanti estimatori del coro Note Colorate, si sa, c’è il primo cittadino Federico Basile ed è con lui che vorrebbero condividere un piccolo grande sogno nel cassetto: “Ci piacerebbe aprire il concerto di Laura Pausini a dicembre. Sindaco ce lo fai trovare questo dono sotto l’albero di Natale?”.