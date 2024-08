Messina, il cantiere Terna all'Annunziata si sposta all’altezza della scuola Bisazza. Possibili disagi nella circolazione

Conclusi da alcuni giorni i lavori nella parte alta dell’Annunziata, parte una nuova tranche delle opere per la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato “Approdo Sottomarino - SE Annunziata” da parte di Terna Rete Italia.

Ieri mattina è stata transennata un’altra porzione del viale Annunziata, nel tratto compreso tra l’istituto scolastico Bisazza e la rotatoria intitolata a Fortino, quella all’incrocio tra il viale Regina Elena con il viale Annunziata. Gli operai hanno cominciato a lavorare fin dal mattino chiudendo con le transenne un tratto della corsia in discesa. Le ruspe già ieri erano in azione per effettuare gli scavi necessari alla realizzazione delle opere. Per poter transitare lungo quel tratto di viale Annunziata si utilizza la corsia di destra, quella dove sorgono i parcheggi a spina di pesce. Circa 43 giorni, il tempo stimato per realizzare le opere, la durata dei lavori prevista, infatti, è fino al 13 ottobre. Giorni che potrebbero diventare di “passione” per i tanti utenti di quella strada, soprattutto tra qualche settimana. Ieri mattina, infatti, non ci sono stati grossi problemi. Ancora le scuole non sono iniziate e alcuni negozi sono chiusi per ferie. Il vero banco di prova per la circolazione stradale sarà tra qualche settimana quando tutti saranno tornati e soprattutto quando riapriranno le varie scuole della zona. Tutto il viale Annunziata, infatti, è un’arteria parecchio trafficata, soprattutto negli orari di uscita degli studenti ed i 43 giorni di lavori potrebbero influire sulla viabilità, in particolar modo nelle ore di punta. I negozi di quella zona, invece, non dovrebbero avere grandi conseguenze essendo più in alto rispetto al cantiere ma questo si vedrà nei prossimi giorni.

I lavori nella parte alta del viale Annunziata, dopo un’iniziale timore per le conseguenze che avrebbero avuto sulle attività commerciali vicine, si sono conclusi velocemente e non hanno provocato grossi disagi a cittadini e commercianti. A luglio era stato chiuso un tratto di circa 60 metri all’altezza del Centro Orchidea, una porzione di strada compresa tra via Antonio Agostino-via Ciaramita e via Roma. Le auto, con un percorso indicato da cartelli e segnali stradali, deviate in un tratto della via del Fante. Non ci sono mai stati grossi intoppi alla circolazione stradale. Lo scorso 12 agosto, in anticipo sulla tabella di marcia, la società ha comunicato la conclusione del lavori e la riapertura al transito delle auto in quel tratto.