Messina, i rapporti tra Amam e Giardini, "non c’è alcun un contratto" per l'acqua che l’ente jonico non paga

L’emergenza idrica è generalizzata, nell’estate in cui tutta la Sicilia soffre una “grande sete” senza precedenti. E i problemi con cui la città ha a che fare quotidianamente riguardano autobotti che non sempre sono sufficienti a soddisfare le richieste, insopportabili perdite in una rete idrica troppo vetusta e sulla quale si sta intervenendo con lavori complessi e lunghi (ma nel frattempo, chiede l’uomo della strada, l’acqua che si perde chi la paga?), serbatoi che si riempiono a metà, rubinetti che restano a secco ben prima dell’orario di “stop” anche se ci si trova nella zona “giusta” del giorno, erogazione che si ferma dopo un paio d’ore anche al di fuori di quelle famose zone A e B, interi quartieri della città che da anni sembrano condannati ad un crisi idrica permanente (il quartiere Lombardo, in pieno centro, è uno di questi).

Un elenco lungo, sul quale il sindaco, nei prossimi giorni, farà un punto della situazione, anche in vista di un settembre che, per dirla con l’ingegnere capo del Genio civile, preoccupa e non poco. Eppure per l’opinione pubblica la madre di tutte le questioni rimane quella dei rapporti tra Amam e gli altri comuni. Taormina, ovviamente, che è politicamente più “gustosa” perché governata da Cateno De Luca. E, come abbiamo spiegato ieri, Giardini Naxos, che da anni riceve l’acqua da Messina (un soccorso necessario dal quale, secondo la Prefettura, non si può tornare indietro) senza pagare un euro.

Proprio sul caso Taormina ieri è intervenuto, sollecitato dal sindaco Federico Basile, il presidente di Siciliacque, Salvatore Castrovinci (che è sindaco pure lui, a Torrenova), chiarendo – attraverso l’ufficio stampa di Basile, però – che la frase che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi a proposito dei famosi 12 litri al secondo oggetto dello “scambio” tra Amam e Taormina “i litri in più potevano andare a Messina”, «non riflette alcuna posizione o dichiarazione del nostro dipendente di Siciliacque», il direttore tecnico Massimo Burruano, intervistato da “Repubblica”.