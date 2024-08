Fondazione Lucifero, un commissario messinese per la svolta

Alla Fondazione Lucifero arriva il commissario straordinario. Con un decreto firmato pochi giorni prima di ferragosto (e ancora neppure pubblicato), l’assessora regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Nunzia Albano ha nominato in sostituzione del consiglio di amministrazione decaduto dopo le dimissioni del presidente Scicolone e dei consiglieri Puglisi e Schirò, il ragioniere Francesco Mangano nuovo commissario sino al 31 gennaio 2025 “al fine di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, nonché per dare esecuzione alle disposizioni operative del servizio 9/ Ipab del 27 marzo 2023”.

In buona sostanza la Regione dovrà essere l’approvazione del Consuntivo 2023 e i successivi documenti contabili che si sono arenati dopo lo scontro tra l’ultimo Cda e l’apparato burocratico dell’Ipab. Gli oneri per la retribuzione del commissario saranno a carico della Fondazione stessa. Nel decreto si evidenzia che l’incarico potrà cessare anticipatamente in caso di insediamento del nuoco Consiglio di amminostrazione, ipotesi pressoché impossibile da realizzarsi a stretto giro visto che ancora mancano le designazioni dei cinque consiglieri da parte degli enti che hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio.

Un provvedimento giunto a sorpresa quello della Regione visto che qualche mese addietro lo stesso assessorato regionale della Famiglia, aveva comunicato che «in merito alla nomina dei Consigli di amministrazione, non può procedersi alla loro ricostituzione fino a quando non verrà attestata la coerenza dello Statuto dell’Ente rispetto alle Tavole Fondative».