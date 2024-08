Festival No Ponte, la lista dei “buoni” e dei “cattivi”: consegnati gli Awards 2024 al termine della manifestazione a Capo Peloro

C’è la regia di Daniele Ialacqua nei “No Ponte Awards”, i Premi che anche quest’anno sono stati assegnati a conclusione della seconda edizione del Festival “Aunni annari”, svoltosi al Parco Horcynus Orca. L’ex assessore, negli anni scorsi, come presidente di Legambiente Messina, distribuiva caramelle e carbone secondo la lista dei “buoni” e dei “cattivi” stilata a insindacabile giudizio dall’associazione ambientalista. Ora la “pagella” del prof. Ialacqua e degli fondatori del comitato “No Ponte Capo Peloro” riguarda un altro genere di “buoni” (ovviamente tutti “no Ponte”) e di “cattivi” (ovviamente tutti “sì Ponte”). Ci sta, è il gioco delle parti e, va detto, almeno in questa sede, lo si fa con ironia e il sorriso sulle labbra. A differenza dei fiumi di odio che scorrono tra gli “haters” dei social.

Ecco, dunque, i premiati “No Ponte” e “Sì Ponte”. Tra i primi, Sabina Guzzanti, «per il suo monologo “no Ponte” a Propaganda live; poi Marilena Vinci di “È sempre Carta Bianca” su Retequattro; Salvo Catalano di “Tagadà” su La7), Danilo Procaccianti di “Report”, su Rai3. Come si può notare, gran parte delle trasmissioni andate in onda su tutte le tv nazionali sono state fortemente contrarie al Ponte sullo Stretto, a conferma che c’è un sistema mediatico molto forte, che ha sempre avversato questa grande infrastruttura, prevista nel profondo Sud...

Premi ancora al giornalista messinese Fabrizio Bertè e a Giulio Golia, l’inviato delle “Iene” di Italia Uno.

I “cattivi”, come detto, rientrano nella categoria dei “Sì Ponte”. Il “Premio speciale della giuria” è stato assegnato all’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci. Menzione speciale per Lucio D'Amico, caporedattore della Gazzetta del Sud. Poi, il sito “Strettoweb”, l’ing. Giuseppe Palamara e il ministro Giuseppe Valditara, al quale è stato dato il premio “politico pontista dell'anno” per avere proposto Istituti tecnici con indirizzo “pontista”.