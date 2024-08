Auto in fiamme sul lungomare di S. Teresa di Riva: il fumo crea problemi ai bagnanti. Traffico paralizzato

Autovettura in fiamme questa mattina sul lungomare Santa Teresa di Riva. Una Citroen C3 in transito in direzione Catania ha preso fuoco nella zona nord del paese a causa di un guasto meccanico e le tre persone a bordo sono state costrette ad abbandonare in fretta il veicolo e rifugiarsi in un bar. Il fuoco ha avvolto in pochi minuti il mezzo, condotto da una donna che ha parcheggiato l'auto ai margini della carreggiata, generando una densa nube di fumo nero visibile anche a distanza. La circolazione sulla litoranea è rimasta bloccata e sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia locale, seguiti dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni che hanno domato l’incendio. Una volta messa in sicurezza la zona, il traffico è tornato a scorrere regolarmente.