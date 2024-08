Messina, sindaco e assessore: "Nelle zone A e B tutte le scuole hanno i serbatoi"

Nessuna delle scuole che si trova nelle zone del razionamento idrico, per intenderci nelle zone A o B o in quelle zone che patiscono maggiori disagi come i villaggi a nord della città, risulta sprovvista di serbatoio. L’amministrazione comunale sta concludendo le verifiche sugli impianti idrici degli istituti scolastici, ma il censimento è già stato effettuato nei mesi scorsi in occasione dei distacchi per i lavori sulla conduttura di Fiumefreddo. A chiarire la questione scuole e a fugare ogni dubbio sulla praticabilità degli edifici che ospitano gli istututi scolastici della città sono sia il sindaco Federico Basile che l'assessore Francesco Caminiti. «Le scuole che non hanno serbatoi – spiega Caminiti – sono poche e ricadono tutte in zone che ricadono nella porzione di territorio servita 24 ore su 24. Se non ricordo male – aggiunge l'assessore – tra queste ci sono una scuola a Giampileri e una a Mili. Nelle zona del razionamento le scuole sono tutte provviste di serbatoi di scorta. Stiamo invece verificando il buon funzionamento degli impianti, in modo che all’inizio delle lezioni non ci sia alcun problema. Ma queste operazioni sono iniziate molto tempo fa e le stiamo solo perfezionando adesso, in occasione di queste sopravvenute esigenze».