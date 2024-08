Messina, scontro-auto-scooter a Granatari: ferito un giovane. Sul viale Gazzi investito un pedone

Un incidente si è verificato questa sera, intorno alle 20 all'altezza di Granatari. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona che era in sella al mezzo a due ruote. E' stata soccorsa da un'ambulanza giunta sul posto. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica.

Un altro incidente si è verificato in serata sulla parte alta del viale Gazzi. Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato sul viale Gazzi poco sotto l'uscita dall'autostrada. Il pedone è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

In aggiornamento