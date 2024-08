Controlli dei Carabinieri di Milazzo nelle Eolie: 8 denunce e 11 segnalazioni per uso di droga

Nel corso delle attività, sono state controllate oltre 380 persone e più di 280 veicoli , con l'emissione di 34 sanzioni per violazioni del Codice della Strada , tra cui mancanza di assicurazione , utilizzo del cellulare alla guida e guida con patente scaduta o sospesa. Inoltre, sei persone sono state denunciate per reati legati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe , mentre altre quattro sono state sanzionate per ubriachezza molesta .

Durante il fine settimana, in occasione della festività di San Bartolomeo , i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli sull’ arcipelago eoliano , noto per la vivace movida estiva . L'operazione, mirata a prevenire l' illegalità e a garantire la sicurezza pubblica , ha visto un pattugliamento capillare, anche nelle ore notturne, e la vigilanza delle acque .

La vigilanza si è estesa anche alle acque dell'arcipelago, dove tre conducenti di natanti sono stati multati per il trasporto di un numero eccessivo di passeggeri. Sul fronte dell'antidroga, due persone sono state denunciate per spaccio e undici segnalate per possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno incluso anche la verifica del rispetto delle ordinanze sindacali sui locali pubblici, con quattro sanzioni amministrative per violazione delle norme su orari di chiusura e emissioni sonore.

L’operazione di controllo, intensificata per la stagione estiva, continuerà per tutta l’estate con pattugliamenti e posti di blocco, per garantire la sicurezza di turisti e residenti.