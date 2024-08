Vasto incendio a Mili San Marco: domate le fiamme vicine a un condominio e a un impianto sportivo

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio Mili San Marco (Messina), a ridosso della Strada Statale 114. Le fiamme hanno interessato un terreno incolto situato nei pressi di alcune serre, di un condominio e di un impianto sportivo, suscitando grande preoccupazione tra i residenti.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è stato domato. Le squadre di soccorso hanno lavorato intensamente per contenere le fiamme e impedire che il rogo si propagasse ulteriormente, riuscendo così a mettere in sicurezza l'area. La situazione è ora sotto controllo, ma resteranno in atto misure di monitoraggio per assicurarsi che non vi siano ulteriori rischi.