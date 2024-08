Momenti di paura a Messina, in due a volto coperto rapinano una rosticceria di Contesse

Momenti di paura, ieri sera, intorno alle 21.30, in via Marco Polo, a Contesse. Un individuo, accompagnato da un complice, ha fatto irruzione in una rosticceria della zona, facendosi consegnare da un commesso il registratore di cassa, per poi darsi alla fuga. Entrambi i malviventi avevano il volto travisato. Nel locale erano presenti alcuni clienti e un addetto alle consegne a domicilio. Da una prima ricostruzione, sembra che i due non fossero armati, ma non si esclude che possano aver fatto credere di esserlo per incutere timore ai dipendenti del locale. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia Messina Sud.