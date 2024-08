In ferie a Gioiosa Marea cade e sbatte la testa: muore a 69 anni Maria Di Blasi, biologa di Scaletta

Vasto cordoglio ha suscitato nella località jonica e nei centri vicini la repentina e prematura scomparsa della dott. Maria Di Blasi, biologa scalettese di 69 anni, deceduta ieri a seguito di una caduta.

La donna, molto stimata e conosciuta in paese e sorella dell’ex presidente del consiglio comunale, Guido, gestiva un avviato laboratorio di analisi cliniche ed abitava con la famiglia nella centrale Via Roma di Scaletta Marina.

La settimana scorsa aveva chiuso l’attività lavorativa per andare a trascorrere un breve periodo di riposo assieme all’unica figlia Alessia ed al marito Biagio Micali, apprezzato dirigente medico del presidio sanitario del “118” di Itala Marina. Per questo periodo di ferie era stato scelto un villaggio turistico di Gioiosa Marea e la vacanza era cominciata all’insegna della tranquillità e della spensieratezza e nulla lasciava prevedere questa tragica fine.

Le prime giornate sono state caratterizzate dai momenti trascorsi in riva al mare e dalle piacevoli escursioni effettuate per visitare gli angoli più suggestivi della zona. Purtroppo però, nei giorni scorsi, la professionista mentre percorreva la piccola scalinata che dà l’accesso all’immobile nel quale alloggiavano all’interno del villaggio, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra e sbattendo violentemente la testa sul selciato rimanendo priva di sensi.

Il marito e la figlia hanno cercato di prestarle immediatamente le prime cure in attesa che venisse portata, con un’ambulanza, all’ospedale di Patti. I sanitari del nosocomio pattese le hanno quindi riscontrato un grave trauma cranico ed in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al “Papardo” di Messina, dove Maria Di Blasi è stata ricoverata in Rianimazione. Qui, dopo aver lottato per qualche giorno tra la vita e la morte, il generoso cuore della donna, fra la costernazione dei familiari, ha cessato di battere.

Nella giornata di ieri una equipe di medici dell’Ismett di Palermo, essendo Maria Di Blasi donatrice di organi, è arrivata al “Papardo” di Messina per procedere all’espianto dei suoi organi.