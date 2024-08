Capo d’Orlando, sprofonda l’accesso a mare: disagi e rischi per i bagnanti

Collassa per l’ennesima volta l’accesso a mare della piazzetta del lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando nei pressi della via Saint Bon ed i disagi per i bagnanti aumentano a dismisura creando malumori a non finire.

Per raggiungere la spiaggia in questa zona centrale della città, la più frequentata dai residenti, bisogna allungare il passo di parecchio e utilizzare le scalette che s’inoltrano nei lidi privati.

Insomma una gran fatica oltre all’invasione di ombrelloni e sedie a sdraio di stabilimenti privati.

È stata l’ultima mareggiata a far collassare il basamento di cemento dello scivolo che porta a mare dirimpetto alla Via Saint Bon. Un crollo “annunciato” secondo i bagnanti che frequentano quella spiaggia perché la ricostruzione dell’accesso a mare è avvenuta senza aver utilizzato degli ancoraggi sotto quota così la forza della mareggiata sì è incuneata sotto lo scivolo facendolo implodere. Ora, secondo quanto ha riferito Salvatore Lo Cicero, il funzionario comunale responsabile del settore, sono allo studio degli accorgimenti tecnici per ricostruirlo in modo che resista definitivamente all’urto delle mareggiate. E non solo quelle immediate perché il progetto di ricostruzione di tutta la piazzetta, che al posto dello scivolo prevede una scaletta d’accesso a mare, sembra essere svanito tra gli inghippi burocratici della Struttura regionale contro i dissesti Idrogeologici. L’aggiornamento del progetto esecutivo giacente sul tavolo della Struttura ha quantificato la spesa in 910.000 euro.