Sale sul cratere di Vulcano e si sente male, notte di paura per una 26enne

Malore per una 26enne sul cratere di Vulcano. Provvidenziale l'arrivo dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, intervenuti intorno alle 22 di ieri sera dopo che la giovane, giunta alla sommità, ha probabilmente accusato un malore ed ha immediatamente chiamato i soccorsi. Tempestivo è stato anche l'intervento della squadra VF del presidio AIB dell'isola delle Eolie, coordinata dal capo squadra Vincenzo Boco. I pompieri sono riusciti a intercettare, recuperare e mettere in salvo la ragazza in un luogo sicuro ed affidarla al personale medico, presente sul luogo, per le prime cure.