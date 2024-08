Rassegna stampa 24-08-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Bimba messinese morta sulla A2, la famiglia stava andando in pellegrinaggio a Pietralcina

L’agosto nero degli ospedali nebroidei, la donna milanese morta a Sant’Agata: sospetti su una puntura di insetto

Ponte sullo Stretto: si saprà uscire dalla fase ideologica?

Messina, con il Ponte il Grande Acquario e la nuova “rambla”

IN CITTA'

Rientro a scuola a Messina, l’Ufficio scolastico a lavoro: tutti i numeri del sostegno

IN PROVINCIA

Pronto soccorso di Barcellona: riapertura in forse

Ospedale “Barone-Romeo” di Patti: l’unico obiettivo è trasformarlo in Dea di primo