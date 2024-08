Pronto soccorso di Barcellona: riapertura in forse

Mentre le attenzioni sono concentrate sulle imminenti nomine dei responsabili delle unità operative del Presidio ospedaliero, anche quelle indicate soltanto sulla carta, nessun accenno viene ancora fatto per la prevista, anche se parziale, riattivazione, solo nelle ore diurne, del Pronto soccorso del “Cutroni Zodda”. Come si ricorderà, l’apertura era stata rimandata al prossimo settembre dal direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì.

L’unico segnale pervenuto dai locali del nuovo Pronto soccorso, che inizialmente aveva fatto gridare al “miracolo”, era stato l'attività di personale ausiliare convocato per rimuovere apparecchiature in disuso lasciate nei nuovi locali. Il silenzio dell'Asp sulla programmata riattivazione del Pronto soccorso potrebbe essere messo in relazione alle difficoltà che la stessa Azienda sanitaria sta incontrando nel reperire medici specializzati in emergenza urgenza, così come avviene già per gli ospedali di Milazzo, con turni massacranti per i medici in servizio, e Lipari dove, per garantire i turni al Pronto soccorso è stata stipulata una convenzione con l'Azienda ospedaliera Papardo. Un accordo che prevede – come si legge nella delibera dell'Asp – che per assicurare i turni di pronto soccorso all’ospedale di Lipari, viene corrisposta una tariffa oraria di 100 euro a medico. Infatti lo stanziamento indicato nella delibera ha un costo totale presuntivo di 120 mila euro, così come da convenzione firmata tra le due aziende sanitarie. Sui turni aggiuntivi al pronto soccorso di Lipari, rinforzati con l'apporto dei medici provenienti dal Papardo, vi sarebbe anche una anomalia.