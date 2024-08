Lipari rende omaggio a San Bartolomeo Apostolo con la morte nel cuore dopo l'addio a Elio Zanca FOTO

Lipari ha reso omaggio a San Bartolomeo Apostolo patrono dell'arcipelago delle Eolie che ha richiamato anche quest'anno migliaia di devoti messinesi ma anche tanti turisti. Una festa funestata dalla tragica e repentina morte di Elio Zanca ieri sulla spiaggia di Unci (è stata annullata nella frazione di Monte Gallina, qui, da tradizione, la festa viene organizzata proprio dalla famiglia Zanca), al quale l'arcivescovo Giovanni Accolla ha rivolto un pensiero (i funerali di Elio si terranno lunedì mattina alle 10 nella cattedrale di San Bartolomeo). È stato lui a presiedere la messa solenne prima della processione per le vie della città: due le soste alla chiesa Del Pozzo e nella Piazza di Marina Corta, rivolgendo il saluto a tutti i presenti e sottolineando il valore della festa come momento di "ascolto della Parola di Dio che diventa consegna di evangelizzazione": ricordando che il 2025 sarà l'Anno Santo ha esortato tutti a farsi costruttori di pace". Presente anche la banda della città. Gremita la cattedrale per la messa concelebrata dai canonici che hanno accolto il confratello Alessandro De Gregorio parroco di Canneto; presenti autorità civili e militari (in testa il sindaco di Lipari Riccardo Gullo) e le confraternite. Suggestiva la discesa e vestizione del simulacro in argento di San Bartolo con i numerosi ex voto. Prima della mezzanotte mons. Accolla ha benedetto le barche a mare e subito dopo il suggestivo spettacolo di giochi pirotecnici sempre a mare.

Oltre alla solennità del 24 agosto, sono tre le date in cui il santo patrono viene ricordato: il 13 febbraio (san Bartolomeo dei pescatori) memoria della sua traslazione, il 5 marzo (san Bartolomeo dei contadini) e il 16 novembre (san Bartolomeo dei terremoti). Insieme al simulacro in processione viene portato il braccio reliquiario con la reliquia del pollice di san Bartolo e un piccolo vascello in argento - che ricorda il miracolo del 12 febbraio 1672 quando a largo delle acque di Lipari arrivò un'imbarcazione carica di grano per salvare il popolo dalla carestia - con la reliquia della pelle del santo.