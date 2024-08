Rassegna stampa 23-08-2024 edizione Messina

Venerdì 23 agosto 2024, ecco i principali temi di oggi presenti nell'edizione Messina-Sicilia di Gazzetta del Sud

- La tragedia di Porticello, ”murati” dalla massa d’acqua. Il disperato tentativo di salvarsi

- Messina, il monito di Falzea: “Basta con il dibattito Ponte no-Ponte sì”

- Messina: tra crisi idrica, tormentoni e (ancora) disagi

- Messina e la sua Santa: un legame indissolubile

- Messina, un’estate nel segno dell’inclusione e della socialità

- Messina, il Don Orione resta un caso: le somme non si sbloccano

- Emergenza sanità nel Messinese, ospedali in crisi in attesa degli interventi promessi

- Milazzo, fauna e flora minacciate anche nell’Area Marina

- Captazione e distribuzione dell’acqua, Taormina non vuole perdere tempo