Nuova tragedia alle Eolie: un giovane muore in spiaggia a Lipari mentre gioca con alcuni bambini

Nuova tragedia alle Eolie. A Lipari un giovane isolano è morto in spiaggia a Unci, mentre giocava con alcuni bambini. Improvvisamente si è accasciato a terra. Prontamente è intervenuto il bagnino di turno che ha praticato il massaggio cardiaco ma senza alcun esito.

Di passaggio vi era anche l'ambulanza, reduce da un soccorso, ed è stata fermata con il paziente a bordo. Il personale medico si è adoperato in tutti in modi per farlo riprendere, ma il cuore del giovane aveva cessato di battere.

Sgomento e incredulità nella spiaggia, piena di isolani e turisti, tutti attoniti per questo nuovo evento doloroso registratosi alle Eolie, alla vigilia tra l'altro della festa del patrono San Bartolomeo in programma domani. L'isolano lascia la moglie e due bambini. A Unci si sono anche recati i carabinieri. Poche settimana fa un giovane messinese era morto a Vulcano mentre nuotava in piscina.