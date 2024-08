Messina, cattedrale gremita per il 30° anniversario del pio transito di suor Alfonsa di Gesù Bambino

Cattedrale gremita di fedeli e devoti per la celebrazione del 30mo anniversario del pio transito di suor Alfonsa di Gesù Bambino, religiosa della congregazione delle Ancelle Riparatrici. Una santità dispensata sin dall'inizio della sua vocazione, esaltata dalla sofferenza fisica che lei ha trasformato in grazia. La religiosa al secolo Elena Bruno infatti ha vissuto per 25 anni sulla sedia a rotelle, che lei chiamava il suo "trono" a causa di un'artrite reumatoide deformante.

È stato fra Tonino Bono, vice postulatore della causa di beatificazione canonizzazione, a presiedere la messa. All'inizio gli interventi della delegata episcopale per la vita consacrata suor Maria Tirendi, che ha parlato anche a nome della superiora generale suor Maria Chiara Adamo e il presidente della pia associazione Amici di suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino Nino La Greca. Con la celebrazione di stasera che si è chiusa con la benedizione delle rose, si è aperto l'anno alfonsiano nel corso della quale saranno presentate tante importanti iniziative.