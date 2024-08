Bando per il terminal di Milazzo deserto e 8 lavoratori verso il licenziamento: la Uil tuona contro la Comet

“L’azienda Comet, amministrata da Ivo Blandina, attuale presidente della Camera di commercio di Messina, ha avviato le procedure per il licenziamento di 8 lavoratori. La Comet, grazie alla concessione rilasciata dall’Autorità di sistema portuale dello stretto, gestisce da lunghissimo tempo il Terminal passeggeri e terminal traghetti di Milazzo. Qualche mese fa, a seguito della scadenza naturale della medesima concessione, l’Autorità di sistema ha proceduto ad espletare un nuovo bando di gara. Sorprendentemente, la gara in questione è andata deserta in quanto neanche la Comet, senza preavviso e con un discutibile effetto sorpresa, ha presentato alcuna offerta. Viceversa, poco tempo dopo, è stata aperta la procedura di licenziamento di 8 lavoratori.

Tale gravissima decisione sta creando forti preoccupazioni poichè sta seriamente mettendo a rischio il futuro e le prospettive occupazionali per tanti incolpevoli lavoratori, E’ gravissimo, oltre che moralmente riprovevole, pensare di utilizzare il dramma delle maestranze e delle loro famiglie per meri calcoli di profitto.