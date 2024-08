Studiare a Messina, ma... quanto mi costi! L'allarme dell'Udu: "La domanda cresce del 57% e per una stanza servono 265 euro"

«Siamo fortemente preoccupati per la situazione degli affitti a livello nazionale - dichiara Emanuele Carlo, Coordinatore dell’Udu Messina - in quanto si registra un diffuso aumento dei prezzi di stanze singole e doppie. Se il trend nazionale è in aumento, a Messina invece il prezzo di stanze singole e doppie si mantiene stabile, ma era già aumentato, in particolare negli ultimi due anni. Serve un intervento a livello nazionale e locale che possa garantire il diritto all’abitare anche a studenti e studentesse, in un contesto in cui le residenze offerte dagli enti regionali per il diritto allo studio scarseggiano».

Claudio Vallone, segretario del Sunia Messina, aggiunge: «gli accordi territoriali che regolamentano i contratti a “canone concordato”, tra cui anche quelli per studenti universitari, sono indispensabile contrappeso per il caro affitti; per questo riteniamo che sia di notevole importanza la loro applicazione. L’emergenza abitativa è un problema trasversalmente diffuso e la spesa in politiche abitative del Comune e della Regione Siciliana, oltre che del governo nazionale, è gravemente insufficiente».

«La colpa - secondo le due associazioni - è anche del Governo Meloni: Pnrr sprecato, mentre Salvini dimentica le politiche abitative, il Governo spreca i soldi del Pnrr per alloggi privati e costosi, anziché puntare su residenze pubbliche e accessibili».

Il problema era già emerso l’anno scorso con il report Udu e Sunia sugli affitti, in cui «evidenziavamo una difficoltà diffusa nel trovare alloggi dignitosi a costi accessibili. Il 30% degli studenti ci ha detto di essere in grave difficoltà economica ad arrivare a fine mese per via delle spese legate all’alloggio. Per aiutare gli studenti fuori sede abbiamo realizzato un’apposita guida insieme a Cgil e Sunia, disponibile in tutte le nostre sedi. Davanti all’indifferenza di chi ci governa, a tutti i livelli, noi non possiamo girarci dall’altra parte, è arrivato il momento di affrontare la crisi abitativa».