Regionali 2022, il ricorso di Genovese contro Laccoto: al via la verifica dei verbali elettorali

L’appuntamento è fissato per il 12 settembre alle 9.30 in prefettura. Quel giorno inizierà la verifica dei verbali elettorali delle elezioni regionali del 2022 per arrivare a un verdetto definitivo e sapere chi tra Pippo Laccoto, attuale deputato regionale della Lega, e Luigi Genovese, esponente adesso dell’Mpa di Lombardo, è legittimato a sedere all’Ars. Già a febbraio il Cga (Consiglio di giustizia amministrativa), contrariamente a quanto aveva fatto il Tar di Palermo, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di Genovese, aveva ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti ed inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, “ ….accertare quale di essi è quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimità del risultato elettorale”.Adesso la prefettura, dopo una proroga concessa con un’altra ordinanza dallo stesso Cga, ha convocato le parti per il 12 settembre, proprio per procedere a queste verifiche. Altre eventuali date saranno quelle del 13 e 16 settembre, dopodiché si procederà, se necessario, a oltranza. All’esito della verifica, il Cga deciderà a quale lista sarà assegnato il seggio.