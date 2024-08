Torna l'acqua a Messina, ma... è nera. La cristi idrica e i dubbi sulla riapertura delle scuole VIDEO

San Filippo Superiore, da grande risorsa idrica anche per le aree vicine a borgo collinare non ha più risorse sufficienti neanche a garantire poche ore d'acqua per tutti i residenti. Oggi, oltre al danno la beffa - come spiega il consigliere comunale Giuseppe Villari - i cittadini collegati alla distribuzione in direzione Cimitero di San Filippo, appena avviata l'erogazione dai rubinetti è venuto fuori un liquido nero che non sembra per nulla acqua potabile. Palese segno di inquinamento, probabilmente derivante dal mal tempo di ieri, ma che sicuramente non dovrebbe avere vie di accesso alla condotta pubblica".

"Non è la prima volta che succede - continua il consigliere - quindi AMAM che conosceva la problematica, non vi ha mai posto rimedio. Quanto dovrà passare prima che AMAM si decida a trovare soluzioni per quella piccola parte di città? Intanto i cittadini che avevano risparmiato acqua nei serbatoi, si sono visti rimpinguare le risorse con acqua sporca, con l'esito di aver perso anche le scorte accumulate. Per non parlare di potenziali danni ad elettrodomestici e senza tralasciare la questione igienica".