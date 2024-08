Messina, spaccavetrine torna in azione: furto in un negozio del centro

Torna l’incubo dei furti con il metodo delle vetrine spaccate. L’ultimo colpo risale alla notte tra il 14 e il 15 agosto, in un negozio in pieno centro. Il bottino è stato esiguo, poco più di 200 euro ma, il danno è stato enorme per il commerciante costretto ad affrontare una spesa almeno tre- quattro volte maggiore della somma rubata per poter riparare la vetrina danneggiata.

Nei mesi scorsi si erano verificati una serie di furti ai danni di negozi del centro e di altre zone con la tecnica della vetrina spaccata. La polizia lo scorso gennaio aveva anche arrestato una persona. Adesso si è verificato un nuovo furto. Il colpo è stato messo a segno ai danni di un negozio di via Solferino una traversa del viale San Martino basso. L’intrusione è stata regolarmente denunciata alla Polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio. Le telecamere hanno ripreso chiaramente tutte le fasi del furto, immortalando un giovane che, nella tarda serata del 14 agosto, si avvicina al negozio suonando ripetutamente il campanello, forse per accertarsi che non ci fosse più nessuno. A questo punto si guarda intorno per poi sparire dalla visione delle telecamere che inquadrano la strada per qualche minuto e tornare poco dopo con una grossa pietra che lancia contro la vetrina riducendola in mille pezzi. Poi il raid fulmineo dentro al negozio, diretto verso il registratore di cassa che è stato aperto e svuotato. All’interno erano rimasti 230 euro di fondo cassa che il commerciante aveva lasciato la sera prima.