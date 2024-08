Messina, gli accertamenti Imu e il “caso Cgil”: botta e risposta tra il consigliere Russo e l'assessore Cicala

L’avvio della procedura di accertamento Imu nei confronti della Cgil Messina, da parte del Comune, è diventato terreno di scontro tra il consigliere del Pd, Alessandro Russo, e l’assessore Roberto Cicala. Il primo, nei giorni scorsi, ha presentato un’interrogazione, chiedendo al sindaco di chiarire una serie di aspetti relativi al “caso Cgil” e di specificare quali siano gli “Enti non commerciali” esentati dal pagamento delle annualità Imu. Ieri è arrivata la risposta dell’Amministrazione comunale.

L’assessore Cicala pone, innanzitutto, una questione politica, ancor prima di entrare nel merito della vicenda: «L’interrogazione è uno strumento ispettivo riconosciuto ai consiglieri comunali al fine di acquisire notizie e informazioni “di interesse generale o collettivo” inerenti all’attività amministrativa dell’Ente, e non di interessi particolari o personali. L’interrogazione del consigliere Russo ha come oggetto i provvedimento di accertamento Imu emessi nei confronti della Cgil, di natura tecnica che, qualora non condivisi, vanno impugnati con i rituali e legittimi strumenti predisposti dalla legge, che comprendono istanze di intervento in autotutela e impugnazione innanzi la Corte di giustizia tributaria; ogni altra scelta di trattazione delle questioni sottese può risultare utile e strumentale ad altre finalità, ma non è strumento idoneo a un esercizio corretto del potere politico. Tale prassi merita estrema attenzione in termini di opportunità e liceità». Ma ora entriamo nel merito, cercando di sintetizzare il botta e risposta tra consigliere e Amministrazione.

Russo: chiedo di conoscere le ragioni per le quali, anche dinanzi a giudizi in cui l’Ente è stato soccombente, l’Amministrazione perpetui richieste di pagamento per annualità Imu non dovute, quale quella del 2018.

L’Amministrazione: «L’aggiornamento del sistema informativo produce un insieme di “alert” che ogni Ufficio deve trattare in base ai propri compiti e rispettando le proprie competenze. Nel caso dell’accertamento in questione, non risulta che l’Ente, per l’annualità riportata, sia stato soccombentre davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il procedimento è ancora pendente».