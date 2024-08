Messina, fango nei rubinetti delle case di alcuni residenti a San Filippo. Amam: "Non è un problema legato al serbatoio principale"

"In relazione alle segnalazioni di alcuni residenti di San Filippo, servito da sorgive collinari e riguardo alla presenza di acqua contaminata da fango nei rubinetti, AMAM desidera fornire un aggiornamento sulla situazione".

E' quanto si legge in una nota diffusa propria da AMAM

"Ieri, subito dopo aver ricevuto le segnalazioni, abbiamo effettuato verifiche tempestive nella zona interessata, esaminando le nostre sorgenti, i serbatoi e le utenze da cui sono arrivate le segnalazioni. I controlli effettuati hanno confermato che la situazione generale era regolare, con acqua pulita. Il problema è stato riscontrato in qualche utenza per le quali abbiamo immediatamente eseguito sopralluoghi nelle abitazioni coinvolte. Già oggi l'acqua risultava più pulita. Domani verranno effettuate ulteriori verifiche per individuare la causa esatta dell'accaduto, dato che i tecnici hanno escluso che il problema sia legato al serbatoio principale. AMAM continuerà a monitorare attentamente la situazione".