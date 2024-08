Messina, 500 bimbi senza pediatra. Il Garante all'Infanzia: "Ci sono mille posti liberi, ma carenze nella zona sud". Ecco cosa fare

L’Azienda Sanitaria nella comunicazione di cessazione - spiega Amante - ha chiesto alla Pediatra di comunicare alle Famiglie dei propri Assistiti la fine dell’incarico e di provvedere alla scelta del nuovo medico; per questo, il medico ha fatto quanto nelle proprie possibilità, affiggendo un cartello dietro la porta dello studio, comunicando via whatsapp ai propri pazienti, ma con il limite di avere una rubrica di contatti limitata e non completa con i recapiti telefonici di tutti. Ancora oggi, nonostante l’incarico sia cessato, la dottoressa continua a rispondere per dare assistenza e informazione della situazione che si è creata e dai numeri rilevati presso ASP ci sono circa 500 piccoli pazienti in cerca di Pediatra .

Dopo la segnalazione di una mamma messinese rimasta senza pediatra a causa della fine dell'incarico affidato dall'Asp di Messina alla dottoressa Gabriella D’Angelo , nominata in sostituzione su zona carente, è intervenuto il garante per l'Infanzia Giovanni Amante che ha approfondito la situazione spiegando che: "La pediatra, in data 24/07/2024 ha ricevuto una pec da parte di ASP con la quale è stata informata che a partire dal 18/08/2024 avrebbe chiuso il servizio di pediatra di libera scelta perché è stato nominato il nuovo pediatra, Dott. Perri, che è in servizio già dal 19/08/2024 .

Dopo aver incontrato per due volte il dott. Crisicelli di ASP - continua Amante - ho verificato che sono disponibili circa 1.000 posti per i piccoli pazienti, distribuiti su 9 medici pediatri (con capienze diverse per pediatra naturalmente). Pertanto, le famiglie rimaste senza, possono chiedere l’assegnazione del Pediatra di libera scelta secondo le solite modalità, scrivendo all’Azienda e adoperando le istruzioni contenute nel sito ufficiale (gratuitamente). In alternativa, ci si può recare in Farmacia, dove è possibile fare il cambio di Pediatra (pagando il costo di circa 10 euro).

In questa occasione - aggiunge Amante - ho rilevato che la nella zona SUD della città, appartenente al distretto NORD di ASP, non ci sia una presenza di studi di Pediatri, premesso che allo stato attuale non possiamo muovere alcun appunto ne ai medici e ne ad ASP, qualcosa la potremo fare in occasione del recepimento del nuovo ACN Pediatri che potrà anche prevedere la richiesta espressa per i nuovi nominati di coprire una determinata zona, ma questo solo da marzo 2025.