Frode acqua alle Eolie, respinta la richiesta di misure cautelari per 20 indagati

I giudici del Tribunale del riesame di Messina, presidente Massimiliano Micale, relatrice Maria Vermiglio e la giudice Lia Silipigni, hanno rigettato, per mancanza di esigenze cautelari, il ricorso proposto dalla Procura di Barcellona il 26 ottobre 2023 avverso il decreto del Gip del Tribunale di Barcellona con il quale il precedente 17 ottobre 2023 era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari di diversa natura nei confronti di 20 persone, su un totale di 44 indagati, perché coinvolte nell'inchiesta delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo della Guardia di finanza, su una presunta frode contrattuale nell'approvvigionamento dell'acqua potabile per le isole Eolie che fanno parte del territorio comunale di Lipari.

Gli accertamenti investigativi che hanno coinvolto in totale 44 indagati avrebbero permesso di scoprire una presunta rete di operazioni definite fraudolente finalizzate a massimizzare i profitti della società armatrice “Marnavi Spa,” proprietaria delle navi cisterna, anch'essa indagata quale persona giuridica, alla quale si contesta di aver incassato tra gli anni 2016 e 2021 maggiori profitti per complessivi 555.035,25 euro.

Solo adesso con avviso di deposito da parte della cancelleria del Tdr, si è appreso del rigetto del ricorso che era stato impugnato dal Pm per ottenere in riforma dell'Ordinanza del Gip, l'applicazione delle misure cautelari reali. Appello che è stato rigettato. Pertanto – dopo due diverse valutazioni – i 20 indagati per cui erano state chieste misure cautelari di diversa natura resteranno in stato di libertà in attesa del procedimento giudiziari per il quale da mesi le indagini risultano concluse.