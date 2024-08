Siccità, Comune di San Piero Patti alle corde: acqua anche dai pozzi privati

Per fronteggiare l’emergenza idrica dovuta all’endemica condizione di siccità che sta creando parecchi problemi anche a San Piero Patti, l’Ente di Piazza De Gasperi lavora al reperimento di risorse idropotabili aggiuntive.

La tempestiva attivazione del Centro operativo comunale, congiuntamente al servizio autobotte per la fornitura straordinaria dell’acqua e alle direttive sull’utilizzo e razionalizzazione della risorsa, non possono infatti superare «l’impossibilità oggettiva di assolvere ai più elementari bisogni igienici e sanitari, a causa della ridotta portata idrica delle condutture municipali». La sindaca Cinzia Marchello ha pertanto emanato due ordinanze al fine di attingere l’acqua da fonti di approvvigionamento private immettendola in via temporanea, eccezionale e urgente nella rete comunale.