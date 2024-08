Paura a Messina, suv si ribalta sulla Panoramica e carambola sulle auto parcheggiate

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 6 sulla Panoramica dello Stretto all’altezza del complesso “ Parnaso”. Un’auto si è capovolta andando a finire contro altre vetture in sosta. Per cause da chiarire l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto che è poi si è adagiata su di un fianco. Sono intervenuti i vigili urbani per ricostruire la dinamica, sul posto anche il comandante Giovanni Giardina. Per fortuna a quell'ora l'arteria non era trafficata e l'impatto non ha coinvolto persone.