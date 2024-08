Messina: storie dalla Vara, mamma Serena e l'appello raccolto "grazie alla Gazzetta del Sud"

“Grazie alla Gazzetta del Sud per l’appello che mi ha permesso di lanciare, ho trovato chi ha ricevuto il mazzo di fiori con le bavette delle mie bimbe e la collanina”. Con un messaggio Serena Bucalo, la mamma delle gemelline Tracy e Nathalie “dono” della Madonna Assunta che il 15 agosto scorso abbiamo incontrato ai piedi del cippo della Vara durante le manovre di montaggio delle corde insieme alle piccole e al primogenito Giuseppe che aveva portato un mazzo di fiori alla Madonna, fa sapere di essere stata contattata da chi aveva ricevuto quei fiori. Nel suo appello tramite Gazzetta Serena aveva chiesto di "custodire le bavette e la collana come un piccolo tesoro”, con la speranza che qualcuno potesse ottenere dalla Madonna la sua stessa grazia. A contattare la donna è stato un papà: “questo signore che ha tre figli (due femmine e un maschietto più piccolo) è molto devoto come me, scrive Serena, che ha dei problemi di salute. Nella sua vita ha già sperimentato l’aiuto della Vergine perché una delle figlie a 11 anni ha avuto un tumore dal quale per fortuna è guarita. Ora so - conclude - che quelle bavette e la collanina sono custodite in buone mani, gli auguro il meglio”. Il Bene chiama bene soprattutto quando è legato alla devozione a Maria, mamma di tutti. E chi sa che come un battito d’ali infinito quest’onda non continui a propagarsi e il prossimo anno a ferragosto ci saranno altre storie di grazie chieste e ricevute da deporre ai piedi dell’Assunta!