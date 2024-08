Maltempo, a Zafferia s'ingrossa il torrente: la frana trascina via due auto VIDEO

I violenti acquazzoni del pomeriggio hanno provocato danni e disagi in città, in alcuni casi con i “soliti” allagamenti (Ganzirri, Granatari e Mortelle le zone in cui si verificano più di frequente), in altri con smottamenti più pericolosi. La situazione più critica a Zafferia, dove una frana ha trascinato due auto, per fortuna senza nessuno a bordo, nel torrente ingrossato dalla forte pioggia. Non ci sono feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La situazione è complicata anche dalla presenza di detriti e fango lungo la strada di Zafferia che costeggia lo stesso torrente ed è tenuta, comunque, sotto controllo. La protezione civile sta presidiando la zona insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. “La situazione è sotto controllo, domani mattina interverremo per una immediata messa in sicurezza, sia a Zafferia che a Faro Superiore, dove si è verificato un piccolo smottamento del torrente Papardo”, spiega l’assessore Massimiliano Minutoli.